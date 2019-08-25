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Тайно женившемуся сыну Валерии исполнилось 25 лет

Счастливые родители поспешили поздравить отпрыска в Сети.

Тайно женившемуся сыну Валерии исполнилось 25 лет
Артемий Пригожин/instagram.com/artemynik/

Артемию Шульгину, старшему сыну певицы Валерии, 25 августа исполнилось 25 лет. С днем рождения любимого сына поздравили в своих блогах его мама и отчим, продюсер Иосиф Пригожин.

«В тебе много прекрасных качеств: ты умный, красивый, ответственный, талантливый, трудолюбивый, умеющий дружить, щедрый, но самое главное — ты очень добрый и сердечный, всегда готовый прийти на помощь», — написала о своем сыне Валерия.

Певица сказала, что Артемий постепенно становится их семейной опорой.

Иосиф Пригожин написал мужской, более короткий текст в своем Instagram. Но и он сделал акцент на том, что парень очень надежный и сильный.

«Впервые в жизни я почувствовал, что вся наша семья может рассчитывать на такого парня, как ты, и с тобой мы не пропадем. Здоровья, терпения и сдержанности. Я в тебя верю!» — обратился к пасынку продюсер.

Напомним, Артемий проживает в Швейцарии, недавно он в тайне от родителей женился на девушке из шахтерского городка в Кемеровской области Наталье Коренной. Как рассказала певица, избранницу сына она знала, но вот о том, что сын решил связаться с ней узами брака, она узнала только накануне торжества. Родители молодых до сих пор не знакомы друг с другом.

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Тайно женившемуся сыну Валерии исполнилось 25 лет
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