Елизавета Боярская призналась, что любит побыть в одиночестве

Актриса в своем блоге написала, что периодически предпочитает помолчать и порефлексировать.

Супруга актера Максима Матвеева Елизавета Боярская опубликовала на своей странице в Instagram стильное черно-белое фото. Снимок, с одной стороны, очень романтичный — красивая молодая женщина в длинном платье смотрит на воду. Но, с другой стороны, мрачноватый передний план с черной водой и уходящей в нее тенью на фоне серого неба привносит в фото грустную нотку.

Хорошо, что подпись к снимку не минорная, а философская, с глубокой мыслью.

Актриса задается вопросом, любит ли она одиночество, нравится ли ей бывать наедине с собой. И откровенно отвечает, что любит, правда, редко и дозированно.

По ее словам, для того чтобы остаться наедине с собой, она предпочитает прогулку или поездку на машине-поезде-самолете. Это прекрасное время, чтобы подумать, помолчать, порефлексировать, помечтать.

«В остальном лучше, когда рядом глаза, голос, ну или содержательное молчание», — написала Елизавета Боярская в Instagram.

Дочь Михаила Боярского и Ларисы Луппиан счастлива в браке с Максимом Матвеевым вот уже девять лет. Пара воспитывает любимых сыновей — Андрея и Григория.