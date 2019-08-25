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Лиза Галкина предстала в любительском клипе на песню Аллы Пугачевой

Видеоролик показали в Сети фанаты звездной девочки.

Лиза Галкина предстала в любительском клипе на песню Аллы Пугачевой
Лиза Галкина /instagram.com/maxgalkinru/

Елизавета Галкина вдохновляет своих поклонников на творчество. На фанатской страничке девочки появился любительский видеоклип на песню Аллы Пугачевой «Доченька».

В видеоролике демонстрируется целая серия фотографий Лизы, сделанных в разное время и в различных ситуациях. С помощью клипа зритель может проследить, как менялась девочка с возрастом: примерно от года и до нынешних пяти лет. На кадрах демонстрируются как праздничные, так и повседневные образы дочери Пугачевой. Фотоснимки, из которых составлен клип, сделаны в разные сезоны, поэтому видно, как менялась одежда малышки от лета и до зимы.

Напомним, ранее мы писали про другой видеоролик с участием Лизы Галкиной, которым тоже поделились ее фанаты в Сети. В этом клипе звездная дочь юмориста и певицы забавно радуется своему маленькому успеху – ей удалось угостить лакомством домашнюю козочку. Девочку умиляет, что рогатая взяла еду и даже не укусила ее.

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InstagramАлл ПугачеваЛиза ГалкинаМаксим Галкин

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Лиза Галкина предстала в любительском клипе на песню Аллы Пугачевой
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