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Собчак высмеяла Лопыреву за глуповатый пост

«Мисс России» пока никак не отреагировала на резкие слова телеведущей.

Собчак высмеяла Лопыреву за глуповатый пост
Виктория Лопырева/globallookpress.com

Нешуточные страсти разыгрались в Instagram 36-летней Виктории Лопыревой. А девушка всего-то и хотела узнать у подписчиков, что лучше – грудь или пятая точка. И если кто-то и удивился подобным рассуждениям в Сети, то прошел мимо. Но вот Ксения Анатольевна Собчак сдержаться не смогла – язвительно прокомментировала.

Итак, модель запустила в своем боге опрос, поинтересовавшись, какая филейная часть тела у женщин им нравится больше. Собчак в ответ подняла красотку на смех, иронично назвав ее вопрос «сложным» и «высокоинтеллектуальным». А также подчеркнув, что подобные посты Виктория делает регулярно. В заключении она даже поблагодарила ее за то, что та помогает ей задумываться о важном.

После этого в блоге Лопыревой началась серьезная перепалка между поклонниками обеих девушек. Кто-то подержал Собчак, а кто-то Лопыреву. При этом последняя вообще предпочла отмолчаться, никак не обозначившись в комментариях под постом.

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Собчак высмеяла Лопыреву за глуповатый пост
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