Орбакайте обучает дочь элитному виду спорта

48-летняя Кристина Орбакайте, как и полагается селебрити, обожает играть в гольф. Каждый год она встречается со своими звездными друзьями в Юрмале на дружеском турнире. Постепенно певица стала приобщать к этому элитному виду спорта 7-летнюю дочь Клавдию.

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Фото с занятиями девочки по гольфу Орбакайте разместила в истории своего Instagram.

Известно, что Клава загорелась желанием играть в гольф, глядя на свою маму. А Кристина не стала противиться желанию дочери, ведь этот спорт развивает внимательность и сосредоточенность – как раз те качества, которых не хватает девочке. Наследница растет непоседой и очень эмоциональна по природе.

Напомним, Клавдия – третий ребенок дочери Пугачевой. Она родилась в союзе с 40-летним бизнесменом Михаилом Земцовым в 2012 году в одной из клиник Соединенных Штатов Америки. Свои отношения пара официально зарегистрировала 14 лет назад. У певицы был также гражданский брак с музыкантом Владимиром Пресняковым и бизнесменом Русланом Байсаровым. В этих союзах у нее появились на свет два сына: в 1991 году – Никита Пресняков и в 1998-м – Дени Байсаров.

Ранее мы писали о том, что Филипп Киркоров тоже знакомит своих детей со спортом для богатых. Мартин и Алла-Виктория обучались с инструктором гольфу на Крите во время больших августовских каникул артиста.