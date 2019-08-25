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Поклонники приписали Кожевниковой четвертую беременность

Актриса нарвалась на комментарии о внешности, выложив видео с танцем на кровати.

Поклонники приписали Кожевниковой четвертую беременность
Мария Кожевникова/instagram.com/mkozhevnikova/

34-летняя актриса Мария Кожевникова отдыхает с детьми в испанской Марбелье. Счастливыми снимками из отпуска она частенько делится со своими подписчиками в Instagram.

В этот раз звезда решила поделиться видео. В кадре она в гостиничном халате вместе со своими двумя сыновьями, пятилетним Иваном и четырехлетним Максимом, танцует на кровати возле отеля.

Любопытно, что не все поклонники обратили внимание на показанную хореографию, устремив свой взгляд на фигуру артистки. Некоторым подписчикам показалось, что животик Марии округлился и она собирается родить четвертого ребенка.

«Ожидается еще пополнение? Животик большой или мне кажется», «Я тоже заметила животик», «Ух ты! Скоро пополнение?» — можно прочесть в комментариях под постом.

Напомним, у звезды «Универа» есть еще один сын, Василий, ему всего два года.

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Поклонники приписали Кожевниковой четвертую беременность
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