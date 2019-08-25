Ксения Собчак сравнила себя с леопардом, выходящим на охоту

Телеведущая Ксения Собчак всерьез полюбила модный леопардовый принт. Ее частенько замечают в нарядах этого хищного стиля. Похоже, что девушке нравится сравнивать себя с дикой кошкой.

Новым образом звезда поделилась в своем блоге. Она выставила фотографию в актуальном совмещенном купальнике с любимым рисунком на нем. Снимок звезда подписала в характерном для нее дерзком силе:

«Леопард выходит на охоту!»

Как всегда, пост имел далеко не один смысл. С одной стороны, телеведущая блеснула хорошим вкусом, а с другой – в очередной раз показала свою жизненную позицию.

Напомним, ранее Ксения признавалась, что вполне способна вести себя нормально, но ей так жить скучно, поэтому она регулярно выступает против сложившихся правил в обществе.

Не так давно Ксения также засветилась в леопардовом платье и зеркальных очках. Впрочем, этот стиль некоторые поклонники восприняли не однозначно.