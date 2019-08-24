Надежда Ангарская показала фото «до» и «после» похудения

Звезда Comedy Woman показала в своем блоге фотоколлаж «до» и «после» похудения. Изменения, безусловно, разительные. И, отметим, они проявляются не только в потере веса. Актриса стала более стильной и ухоженной.

Как признавалась Надежда ранее, огромным стимулом для начала борьбы с лишним весом стало рождение ее сына Давида в 2015 году. Врачи сказали ей, если она не приведет себя в форму, говорить о ребенке даже не стоит. Кроме того, давала о себе знать работа на телевидении.

Поэтому сбросив 30 кг со 120 кг своего юношеского веса, Ангарская не только похорошела, но и смогла забеременеть. Повторную битву с весом ей пришлось начать уже после появления на свет ребенка. Как это часто бывает, вместе с беременностью появились и дополнительные килограммы.

За это время актриса выработала свою методику. Во-первых, она значительно сократила количество еды. Во-вторых, старается сбалансированно питаться. Например, в обед белка она съедает размером с ладонь, углеводов размером с кулак и клетчатку — сколько угодно. В-третьих, регулярно занимается спортом под наблюдением тренера. В-четвертых, много пьет мелкими глотками.

В планах телезвезды – дойти до 48 размера.