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Сын Верника подтер нос пятитысячной купюрой и нарвался на гнев Разина

Продюсер счел поведение Григория оскорбительным для многих россиян.

Сын Верника подтер нос пятитысячной купюрой и нарвался на гнев Разина
Андрей Разин/instagram.com/razin_andrei_lm/?utm_source=ig_embed

Григорий Верник, сын известного актера и телеведущего Игоря Верника, неприятно засветился в Сети. В своем блоге парень разместил фото, где он пятитысячной купюрой вытирает нос.

Шутку подписчики не оценили и сразу стали гневно высказываться в его адрес. Одумавшийся юноша быстро удалил снимок, однако он успел разлететься по Интернету, продолжая собирать возмущенные отзывы.

Не остался в стороне и продюсер «Ласкового мая» Андрей Разин. Поведение юноши музыкант назвал оскорбительным, тем более парень вырос в интеллигентной семье, является студентом МХАТа. По мнению Разина, Григорий Верник таким образом унизил национальную валюту России. Кроме того, продюсер посчитал демонстративную порчу денег недопустимой из-за того, что многие люди в нашей стране находятся за чертой бедности.

Обсуждение поведения юноши в итоге продолжилось в блоге музыканта, многие поддержали его.

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«Ласковый май»Андрей Разингруппа "Ласковый май"Группа «Ласковый май»Игорь Верник

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Сын Верника подтер нос пятитысячной купюрой и нарвался на гнев Разина
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