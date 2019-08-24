Сын Верника подтер нос пятитысячной купюрой и нарвался на гнев Разина

Григорий Верник, сын известного актера и телеведущего Игоря Верника, неприятно засветился в Сети. В своем блоге парень разместил фото, где он пятитысячной купюрой вытирает нос.

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Шутку подписчики не оценили и сразу стали гневно высказываться в его адрес. Одумавшийся юноша быстро удалил снимок, однако он успел разлететься по Интернету, продолжая собирать возмущенные отзывы.

Не остался в стороне и продюсер «Ласкового мая» Андрей Разин. Поведение юноши музыкант назвал оскорбительным, тем более парень вырос в интеллигентной семье, является студентом МХАТа. По мнению Разина, Григорий Верник таким образом унизил национальную валюту России. Кроме того, продюсер посчитал демонстративную порчу денег недопустимой из-за того, что многие люди в нашей стране находятся за чертой бедности.

Обсуждение поведения юноши в итоге продолжилось в блоге музыканта, многие поддержали его.