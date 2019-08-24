Принц Эндрю сделал новое заявление о дружбе с преступником-миллиардером

Герцог Йоркский теперь сожалеет, что встречался с Эпштейном в 2010 году после его освобождения из заключения.

24 августа герцог Йоркский опубликовал новое заявление о своей дружбе с миллиардером Джеффри Эпштейном, который свел счеты с жизнью, находясь под стражей. Подробности опубликовало британское издание Mirror.

Напомним, инцидент произошел около двух недель назад буквально за несколько часов до того, как в суде были оглашены документы, подтверждающие вину Эпштейна. Ему инкриминировалась торговля несовершеннолетними, содержание секс-рабынь и обвинения в домогательствах от двух женщин.

Изначально принц никак не отреагировал на шумиху в СМИ вокруг его дружбы со столь сомнительной личностью. Однако спустя время Букингемский дворец все-таки прокомментировал ситуацию, заявив, что королевской семье омерзительна эта ситуация. И она не принимает никакого насилия над человеком. Принц же якобы ничего не знал о деяниях преступника.

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Эти заявления противоречат одному известному факту – в 2010 году Эпштейна сфотографировали с Эндрю сразу после того, как тот первый раз был освобожден из мест заключения. В ответ на претензии, принц ответил, что нужно быть лояльным к людям.

Сейчас принц решил оправдаться более основательно. Он выразил «огромную симпатию» жертвам Эпштейна и заявил, что его приятель, тщательно скрывал от него свою сущность. Принц, по его словам, никогда не подозревал о его злостных деяниях. А ту встречу в 2010 году он назвал «большой ошибкой». Он подчеркнул, что не одобряет поведения своего покойного друга.