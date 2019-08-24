Киркоров показал застолье с Нетребко и Крутым в преддверии «Новой волны»

24 августа стартовал ежегодный музыкальный фестиваль «Новая волна» в Сочи. Артисты, которые в нем регулярно участвуют, завели добрую традицию – собираться за одним столом и обсуждать предстоящее мероприятие.

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На сей раз в уютном зале ресторана встретились Игорь Крутой, Филипп Киркоров, Анна Нетребко и ее муж оперный певец Юсиф Эйвазов. Звездные гости пришли в ресторан вместе со своими детьми. Для них был выделен отдельный столик.

6-летняя Алла-Виктория и 5-летний Мартин Киркоровы были замечены за игрой в оригами с сыном Нетребко 11-летним Тьяго Аруа. Кстати, у мальчика диагностирован аутизм, чего никогда о нем не скажешь: он свободно общается как со сверстниками, так и со взрослыми. Несколько лет назад певица сделала это признание на программе «Пусть говорят».

За столом Игорь Крутой, генеральный продюсер «Новой волны», поблагодарил Филиппа Киркорова за то, что тот с 2002 года системно приезжает на фестиваль хотя и имеет иногда более выгодные предложения. Киркоров ответил, что дружба для него важнее денег.