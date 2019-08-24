Джоли в бежевом тренче поужинала с 15-летним сыном в Лос-Анджелесе

Анджелина Джоли два года была вынуждена ходить по судам. Именно столько времени продлился бракоразводный процесс голливудской звезды и Брэда Питта. Все затянулось не из-за дележки имущества, а из-за детей звездной пары. В итоге опеку над наследниками получила Джоли, но отец имеет право видиться с ними и участвовать в воспитании. Правда, старший сын артистки усыновленный Мэддокс Шиван уже отпраздновал 18 летие и готовиться жить отдельно.

больше по теме Без макияжа и в свитере: Джоли проводила старшего сына в университет Актриса едва смогла сдержать слезы.

В середине августа Анджелина проводила старшего наследника в Университет. Он решил учиться на факультете биохимии в Южной Корее. Актриса едва не расплакалась, когда провожала его на занятия. После этого она вернулась в Лос-Анджелес. Там папарацци запечатлели звезду во время прогулки с другим сыном 15-летним Паксом. Он тоже в свое время был усыновлен Джоли и Питтом. Для появления на публике актриса облачилась в кремовый костюм и бежевый тренч.

Анджелина выглядела максимально естественно, отказавшись от макияжа. Она шла с большой сумкой. А сын знаменитости предпочел джинсы и темный джемпер. В итоге они зашли в японский ресторан, где и поужинали. Поклонники отметили, что актриса потрясающе выглядит в свои 44 года. Как и раньше, она подбирает стильные и лаконичные образы в повседневной жизни.

Напомним, что в последнее время в СМИ появляется информация, что актриса не совсем хорошая мама. Бывшая няня звездной семьи заявила, что она позволяет своим несовершеннолетним наследникам употреблять алкоголь. Также по некоторым данным, Джоли экономит на детях, одевая их в секонд-хендах.

Как вам образ Анджелины?