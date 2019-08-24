Чумаков посоветовал заглянуть под хвост собаке-гипнотизеру из «Удивительных людей»

Алексей Чумаков подверг резкой критике рекламный ролик, который запустил телеканал «Россия 1» в преддверии новых выпусков шоу «Удивительные люди».

Напомним, используя прошлогодние кадры программы с собакой-гипнотизером, телевизионщики попытались привлечь зрителей к новому сезону. Однако эффект получился обратный – пользователи в Сети подняли на смех гипнотические способности шпица, увидев в съемках продуманную постановку и явную актерскую игру.

Чумаков уверен, если бы шоу со шпицем появилось раньше, у передачи Comedy club не было бы шанса на выживание – настолько оно смешное. Родить что-либо более умопомрачительное, считает он, уже невозможно.

Чтобы добавить перчинки, Чумаков предложил заглянуть под хвост этой собаки: а вдруг там есть нечто более сильное, чем глаза, которыми она гипнотизирует?

«Не знаю, как для вас, но для меня «Звезды под гипнозом» отныне утратили свою непревзойденность. В следующих выпусках: бобр-лингвист, пума-звездочет, синица-проктолог, утконос-кутикула и олень-сантехник! Сегодня я впервые пожалел, что родился человеком», — написал он в своем блоге.

Коллегу поддержал Гарик Харламов, который обратил внимание, что все люди под гипнотическим воздействием шпица почему-то падали исключительно в сторону подушек вперед. И никто не завалился назад или набок. Актер удивился, что в эпоху нанотехнологий, клонирования и нейросетей в нашей стране людям показывают собаку-гипнотизера в духе Кашпировского. И предложил назвать шпица Кашпиром.