ЗВЕЗДЫ

Дарья Мельникова показала, как кормит восьмимесячного сына грудью

Актриса разместила трогательное фото в соцсети.

Дарья Мельникова показала, как кормит восьмимесячного сына грудью
Дарья Мельникова. фото: instagram.com/melnikovadsh/

Дарья Мельникова знакома зрителям по сериалу «Папины дочки». В обычно жизни девушка тоже придерживается спортивного стиля и любит экспериментировать с внешностью. Недавно она не побоялась побрить волосы на голове. С новой прической актриса стала выглядеть более стильно. Не удивительно, что ее стали приглашать сниматься в модных фотосессиях. К слову, сейчас девушка находится в декретном отпуске.

Мельникова вместе с мужем Артуром Смольяниновым растит трехлетнего сына Артура, а также в декабре прошлого года у них появился второй наследник. Имя мальчика пара перестала скрывать совсем недавно. Оказалось, его нарекли Марком. На отдыхе актриса не скучает. Она ведет блог о материнстве и периодически участвует в разных проектах. Все свободное время Дарья посвящает сыновьям. Как выяснилось, иногда ей приходится кормить ребенка прямо на улице.

В соцсети Артистка поделилась снимком, на котором запечатлена сидя на ступеньках во дворе одного из домов. Она была облачена в черные штаны и серый свитер. Артистка держала на руках ребенка, которого кормила грудью. «Все контент, сын мой…. и это тоже контент», — написала она.

Поклонникам понравился смелый и одновременно трогательный кадр. Среди подписчиков актрисы много молодых мам, которые тоже проходят сейчас через те же ступени развития малыша. «Прям себя вижу. Я с таким же лицом сидела», «Работа работой, а обед по расписанию», «Класс! Вот бы и мой так спокойно ел», «Невероятное фото», — прокомментировали пост подписчики. Отметим, что также не стесняется кормить грудью ребенка в общественных местах жена Оскара Кучеры Юлия. Этим летом у них появился пятый ребенок.

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Дарья МельниковаЗвездные детиЗвездный стиль

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Дарья Мельникова показала, как кормит восьмимесячного сына грудью
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