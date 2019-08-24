Мария Комиссарова впервые взяла на пляж новорожденную дочку

Прикованная к инвалидному креслу бывшая фристайлистка проводит время с возлюбленным и наследницей в Испании.

Историю сильной девушки Марии Комиссаровой знают многие спортсмены и не только. Пять лет назад во время тренировки на сочинской олимпиаде она очень серьезно повредила позвоночник и с тех пор прикована к инвалидному креслу. Однако это не помешало бывшей фристайлистке стать счастливой. Она не первый год счастлива в отношениях с мужчиной по Имени Алексей.У них есть двухлетний сын Матео.

А 9 августа Мария стала мамой во второй раз. В одной из лучших клиник Марбельи она родила дочку. В случае девушки, без кесарево сечения было не обойтись. Однако все расходы покрыла страховка. Молодую маму вскоре выписали из больницы. Она рассказала подробности родов и поделилась снимками с малышкой. А накануне Комиссарова впервые взяла наследницу с собой на пляж в Испании, где давно живет с супругом.

На новом фото она позировала с крохой, облаченной в белые ползунки. У девочки уже отрасли темные волосы. Рядом с ними расположился Алексей с подросшим сыном. «Нас 4-ро! Алексей, Мария, Матео, Милитина Чаадаевы! Не могу поверить, смотрю на фотки, ведь недавно было только двое, а тут четверо!», — написала спортсменка. Она порассуждала о том, как быстро бежит время. Девушка призналась, что старается получать удовольствием здесь и сейчас.

Поклонники пришли в восторг от нежного снимка. «Какие вы красивые. Вас видеть удовольствие!», «Счастливые! Молодцы! Счастья, любви, семейного благополучия, взаимопонимания, удачи, успехов, здоровья!», «Очень красивая семья!», — прокомментировали пост подписчики. Отметим, что после вторых родов Комиссаровой врачи запретили рожать.

А вам нравится эта пара?