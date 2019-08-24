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Выход в свет: Цекало сводил молодую жену на концерт в Лос-Анджелесе

Дарина Эрвин запечатлела супруга с полным пакетом продуктов.

Выход в свет: Цекало сводил молодую жену на концерт в Лос-Анджелесе
Александр Цекало. фото: globallookpress.com

Александр Цекало в 58 лет снова женился. После продолжительного брака Викторией Галушкой, сестрой Веры Брежневой, артист нашел себе более молодую возлюбленную. В начале этого года он развелся с прежней супругой и взял в жены 28-летнюю модель, актрису и художницу Дарину Эрвин. Теперь влюбленные живут в США. В доме на самом видном месте висят работы девушки. К слову, она любит изображать на полотнах обнаженных мужчин и женщин.

Недавно супруги побывали в Москве. Их видели в Центре планирования семья. После этого появились слухи, что избранница Цекало беременна, однако вскоре она их опровергла. Сейчас влюбленные вновь проводят время в Америке. Они то загорают на пляже, то посвящают время детям Александра от прошлого брака. Похоже, что Дарине нравится в супруге все, даже его любовь к еде. Накануне они посетили концерт джазового пианиста Херби Хэнкока в Лос-Анджелесе.

Эрвин засняла Цекало с полным пакетом продуктов. Он сидел с ним в обнимку в зале. «Я так счастлива, что у меня есть семья, которая относится к еде так же серьезно, как и я», — с иронией написала девушка, опубликовав забавный снимок в «сторис». Поклонники в свою очередь отметили, что артист выглядит счастливым рядом с возлюбленной.

Цекало и Эрвин на концерте. фото
Цекало и Эрвин на концерте. фото: instagram.com/darina.ervin

Напомним, что ранее стало известно, что ради молодой супруги Александр решил похудеть . Он стал заниматься спортом, правильно питаться и бороться с лишним весом. В итоге ему удалось сбросить 10 килограммов. Если учесть его большую любовь к еде, то этот поступок можно назвать подвигом.

А вы на что готовы ради любви?

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Выход в свет: Цекало сводил молодую жену на концерт в Лос-Анджелесе
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