ЗВЕЗДЫ

Влад Топалов и Регина Тодоренко отметили годовщину знакомства

Певец поздравил любимую с праздником огромным букетом.

Влад Топалов и Регина Тодоренко отметили годовщину знакомства
Регина Тодоренко и Влад Топалов/instagram.com/vladtopalovofficial/

24 августа Влад Топалов и Регина Тодоренко отметили годовщину со дня знакомства. В своем Instagram жена певца рассказала о казусе, который произошел с ней ровно год назад в этот день.

Телеведущая призналась, что забыла тогда об их дате. А вот Влад – нет, он появился дома с огромным букетом цветов.

«Я поздравляю тебя, любимая», — сказал музыкант.

Тодоренко решила, что супруг вспомнил о Дне образования современной Украины (Регина родилась и выросла там).

«Как приятно, что ты помнишь о Дне независимости Украины», — съязвила она.

К счастью, певец не обиделся на любимую, только лишь добавив: «И с нашей годовщиной тебя тоже».

У себя на странице в Instagram Топалов разместил трогательный пост о своей жене, назвав ее самой веселой, самой умной, самой нежной и самой терпеливой. Он заметил, что сам не подарок, и поблагодарил Бога за то, что у него есть Регина.

Напомним, пара познакомилась в 2017 году во время работы над спектаклем «Заложи жену в ломбард» Сергея Роста. В постановке звезды играли роли супругов. Официально отношения они оформили в октябре 2018 года, в декабре у них родился сын, торжество по поводу бракосочетания состоялось в июле 2019 года в Италии.

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Влад Топалов и Регина Тодоренко отметили годовщину знакомства
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