ЗВЕЗДЫ

Рудковская в мини-платье зажигательно станцевала на сцене с Биланом

Светская львица прыгала и вела себя очень раскованно.

Рудковская в мини-платье зажигательно станцевала на сцене с Биланом
Яна Рудковская. фото: instagram.com/rudkovskayaofficial/

Яна Рудковская этим летом несколько недель провела в отпуске с семьей. Она загорала и купалась в Италии. Большую часть времени светская львица отдыхала на яхте, полностью оборудованной для комфортной жизни. Иногда она все же сходила на берег, чтобы в вечернем платье и при свечах поужинать с мужем. 15 августа продюсер прервала свой отпуск. Сначала она приехала в Монако, где поддержала своего подопечного Диму Билана на фестивале российской музыки.

Теперь Яна веселится в Сочи, где вечером 24 августа там стартует фестиваль «Новая волна». А накануне на северо-восточном побережье Чёрного моря состоялся концерт «Русского радио». Там Билан исполнил свои хиты и в какой-то момент позвал продюсера на сцену. Рудковская в белом мини-платье и босоножках без каблука стала зажигательно танцевать вместе с артистом под его трек «Держи». Девушка двигалась в такт музыке, прыгала и вела себя раскованно.

Продюсер не упустила возможности пообщаться с публикой. «Очень люблю этот город! Спасибо, что вы здесь!», — сказала она. Зрители встретили Яну бурными овациями и громкими возгласами. «Спасибо Диме и Яне! Вы взорвали этот вечер!
Просто космически шикарно и лучше представить эту историю никак уже нельзя», — высказалась одна из зрительниц в соцсети о концерте.

Напомним, что накануне в Сочи съехалось много звезд. Анна Нетребко с мужем Юсифом Эйвазовым, Филипп Киркоров с детьми, Игорь Крутой, Вера Брежнева и другие артисты приехали ради фестиваля «Новая волна». Лера Кудрявцева и Андрей Малахов будут ведущими этого мероприятия. Они весь день провели на генеральной репетиции.

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Дима БиланФестиваль "Новая волна-2019"Яна РудковскаяЯна Рудковская последние новости

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Рудковская в мини-платье зажигательно станцевала на сцене с Биланом
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