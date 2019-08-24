ЗВЕЗДЫ

Бузова опровергла мнения о злоупотреблении алкоголем на отдыхе

Певица заверила, что ей не нужно ничего употреблять, чтобы танцевать всю ночь и веселиться.

Бузова опровергла мнения о злоупотреблении алкоголем на отдыхе
Ольга Бузова. фото: instagram.com/buzova86/

Ольга Бузова в августе приехала на Бали. Как оказалось, там проходят съемки романтического шоу «План Б». Телеведущая вместе с Тимуром Батрутдиновым попробует найти свою любовь, а если этом им не удастся, то они будут вынуждены пожениться. Однако на съемочной площадке Ольга проводит далеко не весь день, поэтому ей удается отдохнуть. Последние несколько дней она купалась, загорала и веселилась с подругами.

Бузова по утрам занималась спортом, а потом нежилась в бассейне и устраивала фотосессии в бикини. На одном из последних видео поклонники заметили, что у девушки странная походка, она будто выпячивает пятую точку, когда ходит. Пользователи Сети заподозрили, что Ольга злоупотребила алкогольными напитками на отдыхе. Дело в том, что она чуть не упала с балкона, потеряла сережку в бассейне, а в «сторис» звезды то и дело мелькали бокалы.

Проведя весь вечер и почти всю ночь на вечеринке, Бузова поделилась новым видео, где танцует в шортах и топе. «Как же было здорово, я давно так не отдыхала! Шикарная атмосфера, хорошая музыка, океан, улыбчивые люди. Мы приехали в Омнию в 18.00 и танцевали без перерыва. Что было ночью, вы знаете», — поделилась телеведущая. Она также решила оправдаться за свое поведение и опровергнуть слухи о пагубном пристрастии к алкоголю.

«У нас уже доброе утро, и я прекрасно себя чувствую, потому что для хорошего настроения мне не нужно „бухать“, как некоторые написали под прошлым постом. Живите в кайф! Каждый день!», — добавила Ольга.

Преданные фанаты поддержали девушку. «Я тоже так танцую! Именно так отдыхает и душа, и тело», «То есть, если человек танцует, веселиться и тд, то он бухой??? Где логика? Значит я по жизни бухая?», — прокомментировали пост подписчики. Однако нашлись и те, кто словам звезды не поверил.

А вы как считаете, Бузова умеет отдыхать без алкоголя?

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Бузова опровергла мнения о злоупотреблении алкоголем на отдыхе
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