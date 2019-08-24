Боня в облегающем платье спровоцировала слухи о беременности

Виктория Боня не скрывает, что хочет иметь большую семью. Именно из-за этого два года назад она рассталась со своим возлюбленным Алексом Смерфитом. Ирландский бизнесмен не разделял ее планы на будущее. Теперь светская львица сама растит семилетнюю дочку Анджелину. Они часто бывают в Монако, где девочка проводит время с отцом. Этим летом телеведущая не раз летала в карликовую страну с наследницей, но недавно приехала в Москву по делам.
Уже по традиции, Виктория посещает на родине салоны красоты, где приводит в порядок прическу и ногти. Именно это она и сделала перед поездкой на съемки нового выпуска ток-шоу «Прямой эфир». В студии обсуждали скандальную историю про трех сестер Хачатурян, которые в прошлом году убили собственного отца. Как оказалось, мужчина был деспотом, он поднимал на них руку и даже принуждал к интимной близости. В итоге суд признал девушек жертвами насилия.
В соцсети Боня поделилась снимком, на котором позирует в обнимку с Андреем Малаховым. Девушка была облачена в черное силуэтное платье. Она встала в пол оборота и одну руку решила оставить в районе живота. Поклонникам эта поза показала неестественной. Другие заметили, что Виктория впервые за долгое время отказалась от каблуков в пользу босоножек. Это все навело их на мысли, что светская львица беременна.
«Беременна?», «На обеих фотографиях есть признаки, плюс без каблуков», «Мне тоже так показалось, судя по всем последним постам и сторис», «У меня сразу возникла такая мысль», «Похоже», «На второй фотке как беременная», — прокомментировали пост подписчики. Пока Боня предпочитает хранить молчание и не комментирует домыслы своих поклонников. В последнее время она ничего не рассказывает о личной жизни. Все ее романы после расставания со Смерфитом оказывались неудачными.
А вы как считаете, Боня ждет второго ребенка или это неудачный ракурс сыграл с ней злую шутку?