Боня в облегающем платье спровоцировала слухи о беременности

Виктория Боня не скрывает, что хочет иметь большую семью. Именно из-за этого два года назад она рассталась со своим возлюбленным Алексом Смерфитом. Ирландский бизнесмен не разделял ее планы на будущее. Теперь светская львица сама растит семилетнюю дочку Анджелину. Они часто бывают в Монако, где девочка проводит время с отцом. Этим летом телеведущая не раз летала в карликовую страну с наследницей, но недавно приехала в Москву по делам.

больше по теме Семилетняя дочь Бони растрогала маму, сняв для нее нежное видео Анджелина решила сделать матери приятное.

Уже по традиции, Виктория посещает на родине салоны красоты, где приводит в порядок прическу и ногти. Именно это она и сделала перед поездкой на съемки нового выпуска ток-шоу «Прямой эфир». В студии обсуждали скандальную историю про трех сестер Хачатурян, которые в прошлом году убили собственного отца. Как оказалось, мужчина был деспотом, он поднимал на них руку и даже принуждал к интимной близости. В итоге суд признал девушек жертвами насилия.

В соцсети Боня поделилась снимком, на котором позирует в обнимку с Андреем Малаховым. Девушка была облачена в черное силуэтное платье. Она встала в пол оборота и одну руку решила оставить в районе живота. Поклонникам эта поза показала неестественной. Другие заметили, что Виктория впервые за долгое время отказалась от каблуков в пользу босоножек. Это все навело их на мысли, что светская львица беременна.

«Беременна?», «На обеих фотографиях есть признаки, плюс без каблуков», «Мне тоже так показалось, судя по всем последним постам и сторис», «У меня сразу возникла такая мысль», «Похоже», «На второй фотке как беременная», — прокомментировали пост подписчики. Пока Боня предпочитает хранить молчание и не комментирует домыслы своих поклонников. В последнее время она ничего не рассказывает о личной жизни. Все ее романы после расставания со Смерфитом оказывались неудачными.

А вы как считаете, Боня ждет второго ребенка или это неудачный ракурс сыграл с ней злую шутку?