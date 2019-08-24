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Внук плохому не научит: Елена Преснякова показала «рокерскую козу»

Солистка «Самоцветов» подурачилась с Катей Семеновой за кулисами праздника для пенсионеров.

Внук плохому не научит: Елена Преснякова показала «рокерскую козу»
Елена Преснякова /globallookpress.com

Певица Катя Семенова в последнее время активно выступает и гастролирует. Одно из последних мероприятияй с ее участием – конкурс на звание супердедушки Москвы, который прошел 24 августа. Что происходило за кулисами праздника, звезда 80-х показала в своем Instagram.

58-летняя Семенова выложила видео в блог, пометив его хэштегами #дедыжгли, #быловесело и #ясвами.

В кадре – она и Елена Преснякова, солистка «Самоцветов», дурачатся перед камерой. Вначале мама популярного певца Владимира Преснякова решает, что ее приятельница делает фотоснимок и критикует ее за то, что она получается темноватой в кадре. Потом, сообразив, что это видеосъемка, начинает позировать и делать рукой «рокерскую козу».

«Это меня Никитос так научил показывать», — улыбаясь говорит 72-летняя певица, бабушка актера и музыканта Никиты Преснякова.

К слову, жест со сжатым кулаком и вытянутыми вверх мизинцем и указательным пальцем, который в народе все именуют «рокерской козой», изначально имел мистическое значение. Ему приписывают защитные свойства и применяют во время магических ритуалов. Однако рокеры со временем превратили этот знак в обычный признак дерзости.

Отметим также, что победителем в конкурсе на звание супердедушки стал Сергей Ларионов.

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InstagramЕкатерина СеменоваЕлена ПресняковаКатя СеменоваНикита Пресняков

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Внук плохому не научит: Елена Преснякова показала «рокерскую козу»
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