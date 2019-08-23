Певица Натали рассказала, как ее сын отучился сквернословить

23 августа исполнилось 9 лет среднему сыну певицы Натали — Анатолию. 45-летняя артистка выложила в Instagram видео про именинника.

Она написала, что ребенок растет, как и все мальчишки. Для примера привела одну историю с его участием. Прошлым летом паренек вернулся с улицы и заявил маме, что вопреки ее запретам он будет разговаривать матом. На вопрос зачем, он ответил, что хочет быть свободным. Натали разрешила сыну поступать, как ему вздумается, но пристыдила, что ему придется общаться с девочками и их мамами.

«Ну, в общем, передумал. Решил, свобода не в этом!» — закончила певица свою историю.

Напомним, Натали вышла замуж за своего супруга Александра Рудина еще в 1991 году (завтра пара будет праздновать 28 лет брака) и с тех пор они живут дружной семьей. За это время у певицы родились три сына Арсений (17 лет), Анатолий (9 лет) и Евгений (2 года).

А как вы отучаете детей от сквернословия?