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Отец Бритни Спирс собирается расширить опеку над 37-летней дочерью

Мужчина пытается контролировать траты и семейное положение поп-звезды.

Отец Бритни Спирс собирается расширить опеку над 37-летней дочерью
Бритни Спирс находится под опекой отца в нескольких штатах. Фото: MJT/AdMedia

Отец американской поп-звезды Бритни Спирс Джейми собирается закрепить свою опеку над дочерью в восьми новых штатах США и округе Колумбия. Соответствующие документы мужчина подал в суд Лос-Анджелеса. Ранее подобные права он зарегистрировал в штатах Луизиана, Флорида и на Гавайях.

Такую форму заботы отец 37-летней звезды практикует с 2008 года. Она позволяет родственнику контролировать расходы певицы и ее попытки выйти замуж, пояснили в издании NY Daily News.

Добавим, что у родственников есть не мало поводов контролировать жизнь Бритни. Например, в января 2004 года она неожиданно вышла замуж в Лас-Вегасе за своего друга детства. Брак был аннулирован через 55 часов, девушка заявила, что не полностью отдавала себе отчёт в серьёзности происходившего. В 2007-ом умерла тётя певицы, что привело к нервному срыву звезды. Она легла в реабилитационный центр, но в первую же ночь ушла оттуда и побрилась налысо. Потом у нее начались проблемы с наркотиками и алкоголем. В итоге суд забрал у девушки двоих ее детей и передал их на попечение бывшему супругу. Сейчас Бритни радуется каждому дню, который может провести с мальчиками.

Добавим, что весной 2019 года певица лежала в психиатрической клинике — как раз для того, чтобы суд позволил ей снять отцовскую опеку. Для этого специалисты должны заключить, что девушка здорова.

А как вы считаете в нашей стране нужны такие формы опеки над взрослым человеком?

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Отец Бритни Спирс собирается расширить опеку над 37-летней дочерью
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