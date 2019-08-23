ЗВЕЗДЫ

Анна Калашникова раскритиковала отдых в Монако

По словам модели, цены там высокие, еда слишком калорийная, а официанты агрессивные.

Анна Калашникова раскритиковала отдых в Монако
АННА КАЛАШНИКОВА. ФОТО: ЛИЧНЫЙ АРХИВ

Модель приезжает в эту страну на юге Европы довольно часто — у нее здесь живут друзья. О специфике отдыха в Монако Калашникова рассказала в своей авторской колонке на портале Teleprogramma.pro. Впечатления поездка оставила неоднозначные.

Анна жила в отеле Le Méridien Beach Plaza. Выбор был продиктован наличием прекрасного пляжа. Стоимость номера стартует от 200 тысяч рублей за несколько дней. Однако идеальными апартаменты не назовешь из-за потрепанной мебели.

Анна Калашникова
АННА КАЛАШНИКОВА. ФОТО: ALPSARAL

За ужин в приличном ресторане придется заплатить не менее 50 евро. Но еда слишком калорийна из-за кляра, в котором подаются закуски, и жареной картошки на гарнир. Обслуживание Калашниковой не понравилось – местных официантов она назвала агрессивными. Звезда резюмировала, что ее отдых мог быть и лучше. В основном, удручает уровень сервиса в Монако, который мог быть и выше.

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Le Méridien Beach PlazaАнна КалашниковаМонако

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Анна Калашникова раскритиковала отдых в Монако
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