Анна Калашникова раскритиковала отдых в Монако

По словам модели, цены там высокие, еда слишком калорийная, а официанты агрессивные.

Модель приезжает в эту страну на юге Европы довольно часто — у нее здесь живут друзья. О специфике отдыха в Монако Калашникова рассказала в своей авторской колонке на портале Teleprogramma.pro. Впечатления поездка оставила неоднозначные.

Анна жила в отеле Le Méridien Beach Plaza. Выбор был продиктован наличием прекрасного пляжа. Стоимость номера стартует от 200 тысяч рублей за несколько дней. Однако идеальными апартаменты не назовешь из-за потрепанной мебели.

За ужин в приличном ресторане придется заплатить не менее 50 евро. Но еда слишком калорийна из-за кляра, в котором подаются закуски, и жареной картошки на гарнир. Обслуживание Калашниковой не понравилось – местных официантов она назвала агрессивными. Звезда резюмировала, что ее отдых мог быть и лучше. В основном, удручает уровень сервиса в Монако, который мог быть и выше.