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Коллеги Чернышева выразили уверенность, что у него есть деньги на лечение жены

В последнее время фигурист был занят сразу в нескольких крупных проектах.

Коллеги Чернышева выразили уверенность, что у него есть деньги на лечение жены
https://www.instagram.com/a_zavorotnyuk/

Как оказалось не только 48-летняя звезда «Моей прекрасной няни», отказалась от выхода на сцену в ближайшее время. Приостановил гастроли и супруг актрисы Петр Чернышев.

Друзья спортсмена сообщили, что тот не подписывает новые контракты на гастроли в ближайшее время, а высвободил время, чтобы побыть с женой.

«У Пети финансовых проблем нет. Он получал отличные гонорары, выступая в главных ролях в ледовых шоу Татьяны Навки «Золушка» и «Красавица и Чудовище», — говорят коллеги Чернышева. — За один выход на сцену ему перечисляется от 100 рублей. А вот за заграничные поездки он получает более 700 тысяч за спектакль», сообщает сайт «Комсомольская Правда».

Друзья отметили, что материальных проблем у пары нет уже давно. И новости о том, что Петр занимал денег на обследование Заворотнюк, сильно преувеличены.

«Не сомневаемся, что Настя получит самое своевременное лечение, которое только возможно в данном случае», — добавили они.

К слову, «правая рука» Заворотнюк, ее помощница Марина назвала информацию об онкологии «фейком», добавив, что Настя с годовалой дочерью Милой находится на итальянском побережье и чувствует себя удовлетворительно.

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Коллеги Чернышева выразили уверенность, что у него есть деньги на лечение жены
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