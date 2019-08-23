ЗВЕЗДЫ

Муцениеце на пляже прикрыла купальник полупрозрачной накидкой

Актриса поиронизировала над собственной фотосессией.

Муцениеце на пляже прикрыла купальник полупрозрачной накидкой
Павел Прилучный и Агата Муцениеце (Фото: Globallookpress.com)

30-летняя Агата Муцениеце вместе с супругом Павлом Прилучным и детьми отдыхает в Испании. Знаменитость устроила импровизированную пляжную фотосессию, прикрыв черный раздельный купальник золотистой полупрозрачной накидкой, заменившей актрисе парео.

При этом Агата поиронизировала над собственной фотосъёмкой. Девушка не скрывает, что даже в самых трудных ситуациях ее всегда выручает чувство юмора. Актриса часто придумывает вместе с детьми различные конкурсы и игры. Так, ради забавы еще в преддверии летних отпусков она предложила поклонникам присоединиться к их с Мией челленджу #ВлезьВчемодан.

Придумывая оригинальную подпись к новым пляжным снимкам, супруга Павла Прилучного подметила, что ей не приходится бороться с завышенной самооценкой.

«Если бы я была нескромной, я бы назвала эти фото: «Владычица морской пучины». Но я не такая, поэтому назову их просто… Владычица», — пошутила Агата.

К слову, в путешествие супруги взяли с собой и малышей: 6-летнего Тимофея и 3-летнюю Мию.

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Агата МуцениецеЗвездные детиПавел Прилучный

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Муцениеце на пляже прикрыла купальник полупрозрачной накидкой
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