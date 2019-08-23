Кирстен Данст рассказала, почему не хочет замуж

Год назад 37-летняя актриса подарила ребенка 31-летнему актеру Джесси Племансу, однако идти с ним под венец она не спешит.

Звезда «Меланхолии», красотка Кирстен Данст еще несколько лет назад встретила любовь всей жизни. Актриса увидела родственную душу в звезде сериала «Во все тяжкие» Джесси Племансе, а год назад подарила ему еще и ребенка. У пары родился сын Эннис.

Только вот замуж за отца малыша Данст не собирается. Девушка уверяет, что ей не нужен штамп в паспорте, чтобы «любить человека».

Актриса заметила, что вопросы о свадьбе ей, при этом, поступают регулярно… Только вот она не видит смысла делать церемонию для галочки.

«Мама спрашивала: «Ребят, а когда вы уже поженитесь», но думать о свадьбе — это последнее, что мне хотелось во время беременности», — рассказала кинодива в интервью журналу Porter.

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Сейчас же снова появились куда более важные заботы: бессонные ночи с ребенком и тяжелый график съемок.

«Поженимся на пенсии, а , если и нет, то я не расстроюсь», — заметила голливудская актриса.

Любопытно, что при этом официально замужем звезда не была ни разу.