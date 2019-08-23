Кирстен Данст рассказала, почему не хочет замуж

Звезда «Меланхолии», красотка Кирстен Данст еще несколько лет назад встретила любовь всей жизни. Актриса увидела родственную душу в звезде сериала «Во все тяжкие» Джесси Племансе, а год назад подарила ему еще и ребенка. У пары родился сын Эннис.
Только вот замуж за отца малыша Данст не собирается. Девушка уверяет, что ей не нужен штамп в паспорте, чтобы «любить человека».
Актриса заметила, что вопросы о свадьбе ей, при этом, поступают регулярно… Только вот она не видит смысла делать церемонию для галочки.
«Мама спрашивала: «Ребят, а когда вы уже поженитесь», но думать о свадьбе — это последнее, что мне хотелось во время беременности», — рассказала кинодива в интервью журналу Porter.
Сейчас же снова появились куда более важные заботы: бессонные ночи с ребенком и тяжелый график съемок.
«Поженимся на пенсии, а , если и нет, то я не расстроюсь», — заметила голливудская актриса.
Любопытно, что при этом официально замужем звезда не была ни разу.