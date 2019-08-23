Анфиса Чехова объяснила, чем прекрасен конец августа в Москве

По словам телеведущей, погода, наконец, дала жителям насладиться летом и женской красотой.

Телеведущая Анфиса Чехова радуется окончанию лета, точнее, погоде, которая установилась в конце августа в Москве. В свежем посте в Instagram она рассказала, что жители столицы пытаются надышаться ароматными деньками перед унылой и тоскливой осенью.

«Женщины надели свои лучшие летние наряды, которые не успели выгулять из-за провального августа, мужчины, как бы чувствуя, что скоро наши открытые тела покроют куртки и пуховики, принялись дарить незнакомым девушкам цветы», — написала Анфиса.

Судя по фото, которым телеведущая проиллюстрировала волшебную атмосферу, ей самой кто-то неожиданно подарил цветы в кафе. 41-летняя красавица призналась, что не хочет думать о том, что скоро этим приятным моментам придет конец из-за смены сезона.

Напомним, сейчас она не состоит в браке, да и информации о возможных романах телеведущей давно не появлялось в Сети. Похоже, что Чехова вовсю наслаждается свободой и легко позволяет себе принимать подарки от поклонников.

А вы ощутили то же, что Анфиса в Москве?