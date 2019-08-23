ЗВЕЗДЫ

Анфиса Чехова объяснила, чем прекрасен конец августа в Москве

По словам телеведущей, погода, наконец, дала жителям насладиться летом и женской красотой.

Анфиса Чехова объяснила, чем прекрасен конец августа в Москве
Анфиса Чехова не теряет редкие теплые деньки. Фото: Natalia Shakhanova/Global Look Press

Телеведущая Анфиса Чехова радуется окончанию лета, точнее, погоде, которая установилась в конце августа в Москве. В свежем посте в Instagram она рассказала, что жители столицы пытаются надышаться ароматными деньками перед унылой и тоскливой осенью.

«Женщины надели свои лучшие летние наряды, которые не успели выгулять из-за провального августа, мужчины, как бы чувствуя, что скоро наши открытые тела покроют куртки и пуховики, принялись дарить незнакомым девушкам цветы», — написала Анфиса.

Судя по фото, которым телеведущая проиллюстрировала волшебную атмосферу, ей самой кто-то неожиданно подарил цветы в кафе. 41-летняя красавица призналась, что не хочет думать о том, что скоро этим приятным моментам придет конец из-за смены сезона.

Напомним, сейчас она не состоит в браке, да и информации о возможных романах телеведущей давно не появлялось в Сети. Похоже, что Чехова вовсю наслаждается свободой и легко позволяет себе принимать подарки от поклонников.

А вы ощутили то же, что Анфиса в Москве?

Интересно? Поделись с друзьями:
Хочешь обсудить? Пиши!

Тэги:

Анфиса ЧеховалетоМоскваПогода на лето

Сетевое издание TELEPROGRAMMA зарегистрировано Роскомнадзором, свидетельство Эл № ФС77-66912 от 22 августа 2016 года.
Учредитель и редакция АО «Издательский дом «Комсомольская правда».
Генеральный директор: Сунгоркин Владимир Николаевич.
Издатель: Гемст Владислав Александрович
Главный редактор Садков Павел Петрович

tele@kp.ru
телефон редакции: +7 (495) ‎777-02-82
127287, г. Москва, Петровско-Разумовский Старый проезд, д. 1/23, стр.1

Исключительные права на материалы, размещенные в сетевом издании TELEPROGRAMMA (www.teleprogramma.pro), в соответствии с законодательством Российской Федерации об охране результатов интеллектуальной деятельности принадлежат АО «Издательский дом «Комсомольская правда» ©, и не подлежат использованию другими лицами в какой бы то ни было форме без письменного разрешения правообладателя.
Приобретение прав: ‎(495) 970-19-51 (kp@kp.ru)

Сообщения и комментарии читателей сетевого издания размещаются без предварительного редактирования. Редакция оставляет за собой право удалить их с сайта или отредактировать, если указанные сообщения и комментарии являются злоупотреблением свободой массовой информации или нарушением иных требований закона.
Возрастная категория 16+

Политика в отношении обработки персональных данных

Например когда выйдет замуж Ольга Бузова
Flipboard
Сейчас ты
читаешь:
Анфиса Чехова объяснила, чем прекрасен конец августа в Москве
Интересно?
Поделись с друзьями: