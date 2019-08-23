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Эксперт объяснил, что заставило Меган и Гарри летать на джетах

Герцога и герцогиню Сассекских обвинили в лицемерии, так как они воспользовались частным лайнером четыре раза за 11 дней после пламенных речей об изменении климата.

Эксперт объяснил, что заставило Меган и Гарри летать на джетах
У Меган и Гарри появилась "мания". Фото: Global Look Press

Меган Маркл и принц Гарри подверглись настолько суровой критике из-за полетов на частных джетах, что даже были вынуждены заблокировать возможность оставлять комментарии у себя в аккаунте.

Герцогу и герцогине Сассекским посоветовали проводить в жизнь то, что они проповедуют, а не летать на портящем окружающую среду транспорте.

При этом еще год назад чета летала в ту же Ниццу экономклассом, и все было в порядке — они даже сидели около туалета.

Однако королевский эксперт Ричард Фитцуильямс высказал предположение, что выбор джета для авиапутешествий объясняется зацикленностью Меган и Гарри на приватности. Оба недавно стали родителями и это превратилось у них в настоящую «манию».

Ранее чета подвергалась критике из-за организации закрытых крестин Арчи. Особо публику возмутило, что не были обнародованы имена крестных Арчи, пишет Express.

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Эксперт объяснил, что заставило Меган и Гарри летать на джетах
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