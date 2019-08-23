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Пляжный стиль: Виктория Лопырева опубликовала фото в купальнике

Модель отдыхает с любимым в Турции.

Пляжный стиль: Виктория Лопырева опубликовала фото в купальнике
ВИКТОРИЯ ЛОПЫРЕВА. ФОТО: GLOBALLOOKPRESS.COM/

36-летняя блондинка находится в прекрасной форме. Несмотря на то, что совсем недавно родила ребенка, Вика может позволить себе надеть самый откровенный купальник. Ее фигура безупречна.

С собой в Турцию звезда взяла чемодан купальников и устраивает фотосессии почти каждый день. А вечер она посвящает любимому мужчине Игорю Булатову, отцу своего ребенка. Лопырева стойко выдержала все оскорбления в свой адрес из-за их связи. Дело в том, что бизнесмен якобы был еще несвободен на момент их романа.

В этот раз Виктория предстала перед поклонниками в закрытом купальнике салатового цвета. В центре внимания – длинные ноги девушки. Лопырева подчеркнула, что не использовала фильтров при фотографировании.

 

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Виктория ЛопыреваИгорь Булатов

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Пляжный стиль: Виктория Лопырева опубликовала фото в купальнике
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