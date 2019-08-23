ЗВЕЗДЫ

Бузова чуть не выпала из бассейна на втором этаже своей виллы

Певица рисковала сорваться и рухнуть с пятиметровой высоты.

Бузова чуть не выпала из бассейна на втором этаже своей виллы
Ольга Бузова хвастается своим бесстрашием. Фото: www.globallookpress.com

Ольга Бузова продолжает рисковать жизнью на острове Бали, где сейчас проходят ее съемки. После нападения местной обезьяны певица устроила себе опасные игры в бассейне.

Отметим, что звезда живет в двухэтажной вилле, наверху которой оборудована площадка для плавания. Девушка выложила в «сториз» видео, как она использует ее по назначению.

«Мало кто знает, но на самом деле на Бали не так уж и жарко, и водица, между прочим, очень холодная. Но, все равно, я хочу купаться!» — сказала Ольга и зашла в воду.

Далее она поплыла на другой конец бассейна, за узким бортиком которого уже виднелись крыши других домов. Не боясь упасть на ту сторону, певица вначале села на бортик, а потом встала на него ногами, чтобы снова прыгнуть в воду. В какой-то момент то ли звезда потеряла равновесие, то ли ветер резко подул, но девушка покачнулась, вскрикнула от испуга, однако устояла на ногах. Чтобы больше не рисковать, она тут же нырнула в бассейн и поплыла обратно.

«Сториз» Бузовой
Момент, когда Ольга Бузова чуть было не выпала за пределы виллы. Фото: instagram.com/buzova86/

После этого инцидента Бузова как ни в чем не бывало продолжила снимать селфи в купальнике.

А вы бы отважились забраться туда, где стояла Ольга?

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Бузова чуть не выпала из бассейна на втором этаже своей виллы
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