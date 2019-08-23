Бузова чуть не выпала из бассейна на втором этаже своей виллы

Ольга Бузова продолжает рисковать жизнью на острове Бали, где сейчас проходят ее съемки. После нападения местной обезьяны певица устроила себе опасные игры в бассейне.

Отметим, что звезда живет в двухэтажной вилле, наверху которой оборудована площадка для плавания. Девушка выложила в «сториз» видео, как она использует ее по назначению.

«Мало кто знает, но на самом деле на Бали не так уж и жарко, и водица, между прочим, очень холодная. Но, все равно, я хочу купаться!» — сказала Ольга и зашла в воду.

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Далее она поплыла на другой конец бассейна, за узким бортиком которого уже виднелись крыши других домов. Не боясь упасть на ту сторону, певица вначале села на бортик, а потом встала на него ногами, чтобы снова прыгнуть в воду. В какой-то момент то ли звезда потеряла равновесие, то ли ветер резко подул, но девушка покачнулась, вскрикнула от испуга, однако устояла на ногах. Чтобы больше не рисковать, она тут же нырнула в бассейн и поплыла обратно.

После этого инцидента Бузова как ни в чем не бывало продолжила снимать селфи в купальнике.

А вы бы отважились забраться туда, где стояла Ольга?