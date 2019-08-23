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Королевский комментатор: Кейт и Уильям «подставили» Сассексов

Кембриджам попеняли, что для поездки в Шотландию они выбрали бюджетные авиалинии.

Королевский комментатор: Кейт и Уильям «подставили» Сассексов
Кейт и Уильяму "досталось" за бюджетное авиапутешествие. Фото: instagram.com/kensingtonroyal/

Репортеров хлебом не корми, а дай к чему-нибудь придраться. От шумихи вокруг частного джета Меган Маркл и принца Гарри не удалось отвертеться и Кейт Миддлтон с принцем Уильямом.

Накануне Кембриджи вместе с тремя детьми отправились в гости к королеве в замок Балморал, выбрав для перелета бюджетные авиалинии.

Казалось бы СМИ вместе с «зелеными» должны аплодировать такому решению и похвалить экологически сознательных членов королевской семьи. Но не тут-то было.

Королевский комментатор Мелани Бромли поставила под сомнение такое решение Кейт и Уильяма, сочтя их поведение недостойным по отношению к родственникам.

«Нет, вы только подумайте, они решили лететь эконом классом за 73 фунта стерлингов после того, как вся пресса жужжала из-за авиапутешествий на частных самолетах», — возмутилась она.

«Не могли бы они, на секундочку, тоже воспользоваться частным джетом на этой неделе, чтобы Меган и Гарри не выглядели настолько плохо? Просто очаровательно. Разве это не подстава?», — цитирует саркастически настроенную даму Express.

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Королевский комментатор: Кейт и Уильям «подставили» Сассексов
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