ЗВЕЗДЫ

Вайкуле высказалась за возвращение «Новой волны» в Юрмалу

Так певица отреагировала на слова Игоря Крутого. Композитор заявил, что Вайкуле не желает снова видеть музыкальной конкурс в латвийском городе.

Вайкуле высказалась за возвращение «Новой волны» в Юрмалу
Лайма Вайкуле Фото: globallookpress.com

Недомолвка Игоря Крутого и Лаймы Вайкуле продолжает обрастать новыми подробностями. На этот раз высказалась латвийская певица. Она заявила, что хотела бы, чтобы конкурс «Новая волна» вернулся в Юрмалу. Несколько лет назад проект пришлось перенести в город Сочи.

Ранее сложившуюся ситуацию комментировал композитор. Он напомнил, что некоторое время назад стороны пытались прийти к решению, чтобы вернуть «Новую волну» в «родной город».

Но в тот момент Вайкуле организовала в Юрмале уже свой фестиваль, который получил название «Рандеву». Он проходил именно в те сроки, когда собирались провести музыкальный конкурс. По мнению Игоря Крутого, Вайкуле поступила неправильно, показав, что «Новая волна» Юрмале вовсе не нужна.

По словам Лаймы, высказывания композитора ее удивили. Она совсем не против «Новой волны» в Юрмале. В летнее время в латвийском городе происходит множество музыкальных событий, поэтому конкурс «Новая волна» точно не был бы лишним.

«У Игоря конкурс, а у меня фестиваль — мы друг другу не мешаем, они совершенно разные. Я очень люблю Игоря и очень хорошо отношусь к «Новой волне», — цитируют исполнительницу РИА «Новости».

Напомним, «Новая волна» уже стартует в Сочи. Приглашенным гостем станет британская певица Рита Ора.

Интересно? Поделись с друзьями:
Хочешь обсудить? Пиши!

Тэги:

Игорь КрутойЛайма ВайкулеНовая волнафестиваль Лаймы Вайкуле "Рандеву"

Сетевое издание TELEPROGRAMMA зарегистрировано Роскомнадзором, свидетельство Эл № ФС77-66912 от 22 августа 2016 года.
Учредитель и редакция АО «Издательский дом «Комсомольская правда».
Генеральный директор: Сунгоркин Владимир Николаевич.
Издатель: Гемст Владислав Александрович
Главный редактор Садков Павел Петрович

tele@kp.ru
телефон редакции: +7 (495) ‎777-02-82
127287, г. Москва, Петровско-Разумовский Старый проезд, д. 1/23, стр.1

Исключительные права на материалы, размещенные в сетевом издании TELEPROGRAMMA (www.teleprogramma.pro), в соответствии с законодательством Российской Федерации об охране результатов интеллектуальной деятельности принадлежат АО «Издательский дом «Комсомольская правда» ©, и не подлежат использованию другими лицами в какой бы то ни было форме без письменного разрешения правообладателя.
Приобретение прав: ‎(495) 970-19-51 (kp@kp.ru)

Сообщения и комментарии читателей сетевого издания размещаются без предварительного редактирования. Редакция оставляет за собой право удалить их с сайта или отредактировать, если указанные сообщения и комментарии являются злоупотреблением свободой массовой информации или нарушением иных требований закона.
Возрастная категория 16+

Политика в отношении обработки персональных данных

Например когда выйдет замуж Ольга Бузова
Flipboard
Сейчас ты
читаешь:
Вайкуле высказалась за возвращение «Новой волны» в Юрмалу
Интересно?
Поделись с друзьями: