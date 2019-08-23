Вайкуле высказалась за возвращение «Новой волны» в Юрмалу

Так певица отреагировала на слова Игоря Крутого. Композитор заявил, что Вайкуле не желает снова видеть музыкальной конкурс в латвийском городе.

Недомолвка Игоря Крутого и Лаймы Вайкуле продолжает обрастать новыми подробностями. На этот раз высказалась латвийская певица. Она заявила, что хотела бы, чтобы конкурс «Новая волна» вернулся в Юрмалу. Несколько лет назад проект пришлось перенести в город Сочи.

больше по теме Игорь Крутой отметил харизму Ольги Бузовой По мнению композитора, именно в ней и кроется ее успех на музыкальном поприще.

Ранее сложившуюся ситуацию комментировал композитор. Он напомнил, что некоторое время назад стороны пытались прийти к решению, чтобы вернуть «Новую волну» в «родной город».

Но в тот момент Вайкуле организовала в Юрмале уже свой фестиваль, который получил название «Рандеву». Он проходил именно в те сроки, когда собирались провести музыкальный конкурс. По мнению Игоря Крутого, Вайкуле поступила неправильно, показав, что «Новая волна» Юрмале вовсе не нужна.

По словам Лаймы, высказывания композитора ее удивили. Она совсем не против «Новой волны» в Юрмале. В летнее время в латвийском городе происходит множество музыкальных событий, поэтому конкурс «Новая волна» точно не был бы лишним.

«У Игоря конкурс, а у меня фестиваль — мы друг другу не мешаем, они совершенно разные. Я очень люблю Игоря и очень хорошо отношусь к «Новой волне», — цитируют исполнительницу РИА «Новости».

Напомним, «Новая волна» уже стартует в Сочи. Приглашенным гостем станет британская певица Рита Ора.