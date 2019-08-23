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Не побрезговали: Меган и Гарри во время полета в Ниццу в 2018 году сидели у WC

Герцог и герцогиня Сассекская еще год назад не отказывались путешествовать экономклассом.

Не побрезговали: Меган и Гарри во время полета в Ниццу в 2018 году сидели у WC
Меган и Гарри летали эконом классом еще в прошлом году. Фото: instagram.com/sussexroyal/

Меган Маркл и принц Гарри попали под обстрел критики после того, как за 11 дней четыре раза воспользовались услугами частного джета, в том числе и для полета в Ниццу.

На защиту четы встал сэр Элтон Джон, который заявил, что сам оплатил перелет королевских особ к себе на виллу, расположенную на Лазурном берегу.

Ведущий Прис Морган резонно заметил, что еще в прошлом году Сассексы спокойно летали в Ниццу бюджетными рейсами и никто из них от этого не умер.

Более того, Меган и Гарри даже не побрезговали сидеть рядом с туалетом. Герцогиня заняла среднее сиденье, а герцог сидел ближе к выходу с бейсболкой на голове.

Согласно информации на сайте компании British Airway, пассажирам предлагаются билеты четырех классов: эконом-, премиум-эконом-, бизнес-класса и первого класса.

Однако на рейсах в Ниццу есть только билеты эконом- и бизнес-класса. Цены на последние в три раза дороже — полет обойдется в 323 фунтов стерлингов (25 860 рублей), пишет Express.

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Не побрезговали: Меган и Гарри во время полета в Ниццу в 2018 году сидели у WC
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