Принц Уильям в детстве отказывался быть королем

Принцесса Диана воспитывала сыновей как равных, несмотря на то, что старшему в один прекрасный день предстояло занять трон.

Принц Гарри рос в тени старшего брата, к которому некоторые члены семьи выказывали больше преференций, так как он был наследником на престол. А вот их мать, принцесса Диана, всегда относилась к своим детям одинаково.

Однако королевский эксперт утверждает, что леди Ди полагала, что Гарри даже лучше подходит для роли монарха, чем его брат. Бывший дворецкий принцессы Пол Баррелл рассказал, что Диана никогда не делала различий между братьями.

«Для нее они были одинаковыми, ее мальчиками. Гарри всегда знал, что его брату предначертано судьбой стать когда-нибудь королем», — добавил он.

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Однажды между братьями возник спор, в результате которого Гарри предложил занять место Уильяма, если тот не сможет и Диана поддержала эту идею.

«Однажды в детской произошел скандал. Уильям топнул ногой и заявил, что отказывается быть королем. На это Гарри ответил, что если тот не хочет выполнять эту работу, то он сделает ее за него», — вспоминает дворецкий.

«Его мать нашла это забавным и сказала, что из Гарри получится отличный король», — цитирует Баррелла Express.