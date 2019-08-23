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Гоша Куценко сравнил Семена Слепакова с горным йети

Актер сочинил стихотворение в честь 40-летнего юбиляра.

Гоша Куценко сравнил Семена Слепакова с горным йети
Гоша Куценко сочинил стих про Семена Слепакова. Фото: globallookpress.com

Актер и режиссер Гоша Куценко поздравил своего коллегу Семена Слепакова, которому 23 августа исполнилось 40 лет. Артист выложил в Instagram фотографию друга с красным клоунским носом и сочинил про него стихотворение. Очевидно, кинематографист хотел сделать пост в стиле известного барда, который сам часто публикует смешные стихи на своей странице.

«Семен Слепаков — самый зоркий на свете!

И слух у него, как у горного йети…

Потому и никто и не видел его —

Сбегает, как только почует кого…» — написал Куценко.

Далее в произведении подчеркивается, что у Семена большая душа, а его творчество сравнивается с наркотиком, от которого слушателей пробирает на смех. В конце поздравитель добавил нецензурное слово, когда высказывал другу свои пожелания.

Кстати, в апреле 2019 года Слепаков рассказал в Comedy Club о том, как первый раз встретился с Гошей Куценко. Оказывается, он приехал к режиссеру, чтобы предложить ему сняться в ростовом костюме кала.

А как бы вы поздравили Семена Слепакова?

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Гоша Куценкодень рожденияСемен Слепаковстихотворение

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Гоша Куценко сравнил Семена Слепакова с горным йети
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