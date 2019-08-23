Макарская возмутилась, что её мужа называют «тираном» и «деспотом»

Она названа целых три причины, по которым эти выводы ошибочны.

Виктория Макарская, наконец, не выдержала упреков, гнета и оскорблений в адрес своей семьи. Женщину в край возмутили комментарии и сообщения в Direct о том, что её муж «тиран и деспот». Позицию своего супруга и его характер Виктория объяснила особым темпераментом и умом, заключив, что Антон — нормальный человек.

«А вы не задумывались о том, что возможно он просто нормальный, сильный, умный, авторитарный и ооочень темпераментный, настоящий МУЖЧИНА, который считает стыдным «что-то строить из себя», и даже не пытаясь изображать «розовые сопельки» в наших семейных ТВ-эфирах, просто очень открыто и ЧЕСТНО выражает свои чувства и эмоции…» — написала Виктория.

В подтверждение своих слов жена Антона Макарского привела несколько аргументов, подчеркнув, что она не оправдывается, а лишь желает, чтобы все люди жили счастливо и не писали друг другу гнусные слова. Собственно, первым аргументом стало то, что супруг Виктории — «не гламурный, не пафосный. Просто очень открытый человек».

Во-вторых, женщина заявила, что она упёртая и самоуверенная как танк, и иногда Антону приходится с ней довольно сложно.

В качестве третьего доказательного факта Макарская назвала написание злых комментариев причиной проблем с кишечником, призвав своих подписчиков заботиться о здоровье. Не все пользователи оценили шутливый тон Виктории Макарской.

Так, одна из девушек написала: «Вы сами в интервью рассказывали, какой Антон тиран и деспот. Видимо эти знания из ваших же интервью». На что Виктория ответила, что не стоит воспринимать её шутливые заявления в серьёзной форме.

Другие выразили мнение о том, что Антон абсолютно не похож на тирана, а если бы таковым являлся, то вряд ли бы позволил жене присутствовать в соцсетях и проводить прямые эфиры на всю страну. Таким образом, преданные подписчики поддержали своих кумиров, в очередной раз осыпав семью Макарских комплиментами и самыми добрыми пожеланиями.

Напомним, что ранее в своих интервью журналистам Виктория Макарская действительно создала своему супругу образ мужа-тирана, пишет сайт Актуальные новости.

«Муж всем рулит, а покорная жена его боготворит и подчиняется <..>. К тому же муж держит меня в ежовых рукавицах: запрещает красить губы, носить короткие юбки», — рассказывала Виктория несколько лет назад.