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Корь, свинка и краснуха: какие прививки сделают Арчи для поездки в Африку

Специалист по вакцинации рассказал, какие превентивные меры должны быть предприняты, чтобы наследник Гарри и Меган не заразился в экзотической стране.

Корь, свинка и краснуха: какие прививки сделают Арчи для поездки в Африку
Врачи уже должны были сделать Арчи ряд прививок. Фото: instagram.com/sussexroyal/

Эксперт в области вакцинации Роберт Брэдшоу из Frosts Pharmacy Group дал рекомендации по поводу того, какие прививки нужны для путешествия в Африку. Как известно, принц Гарри и Меган Маркл вместе с малышом Арчи, который родился 6 мая, едут в турне.

Во время поездки они посетят такие страны, как Малави, Ангола и Ботсвана. Как правило, туристы должны сделать прививки от желтой лихорадки, гепатита А, полиомиелита, столбняка, тифа и туберкулеза.

Брэдшоу не исключает, что сыну Маркл уже были сделаны прививки от детского паралича, столбняка, а также кори, свинки и краснухи, так как вакцинация королевской семьи проходит в соответствии с графиком Национальной службы здравоохранения Великобритании.

Однако некоторые прививки Арчи делать еще рано. К ним относится вакцинация от желтой лихорадки — ее нельзя делать детям до девяти месяцев.

Вместо этого используются специальные защитные средства от укусов насекомых, которые можно наносить детям от двух месяцев, пишет Express.

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Корь, свинка и краснуха: какие прививки сделают Арчи для поездки в Африку
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