Виктория Исакова устроила танцы в примерочной

42-летняя актриса, кажется, открыла эликсир вечной молодости… Энергии молодой мамы можно только позавидовать. Актриса успевает и с дочкой Марией нянчиться, и сниматься сразу в нескольких проектах.

Хватает у звезды экрана сил и времени, чтобы хорошенько повеселиться. На днях Исакова выложила забавное видео, как проводит время в примерочной. И смеем заметить, что актриса уж точно не скучает, а отплясывает под музыку.

«Ялта. Парус. И мы с тобою влюблены», — подпевала Виктория в летнем голубеньком сарафане в горошек.

«Идеальная примерка костюмов, так и работаем», — позже пояснила Исакова. Для какого проекта той потребовалось подбирать наряды, она не ответила.

Однако ранее сообщалось, что Исакова вместе с Константином Хабенским снимется в новом фильме Анны Меликян «Троица». А сыграют они пару, оказавшуюся внутри любовного треугольника.