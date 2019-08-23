ЗВЕЗДЫ

Бывшая жена Петренко показала карандашные портреты дочерей

Екатерина Климова коллекционирует рисунки поклонников с изображением ее детей.

Бывшая жена Петренко показала карандашные портреты дочерей
Екатерина Климова (Фото: Instagram.com/klimovagram)

41-летняя Екатерина Климова коллекционирует понравившиеся рисунки, которые ей присылают верные почитатели. Ранее экс-супруга Игоря Петренко уже делилась карандашным портретом трехлетней Беллы. В Stories актриса также опубликовала и художественный набросок, который был списан с недавнего снимка 17-летней Елизаветы.

Знаменитость сохраняет в профиле личного микроблога творения подписчиков в благодарность за их старания и проявленное мастерство.

«Спасибо за вашу любовь и талант», — обращалась к поклонникам актриса.

Екатерина Климова показала карандашные наброски с изображением Елизаветы и Беллы (Фото: Instagram.com/klimovagram)

К слову, у Екатерины есть двое сыновей от Игоря Петренко: 12-летний Матвей и 10-летний Корней. Актриса не запрещает мальчикам видится с отцом и общаться с мачехой — Кристиной Бродской, которая подарила им сестричек: Софию-Каролину, Марию и Еву. Климова также воспитывает старшую дочь Елизавету от ювелира Ильи Хорошилова и младшую Беллу от Гелы Месхи.

В одном из интервью актриса призналась, что она приучает детей питаться правильно. Однако пока ее поддерживает только 17-летняя Елизавета. Младшие дети предпочитают лакомиться шоколадками и полуфабрикатами, эти продукты им покупают бабушки. Так, в рационе детей появились пельмени и сосиски.

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Гела МесхиЕкатерина КлимоваЗвездные детиИгорь Петренко

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Бывшая жена Петренко показала карандашные портреты дочерей
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