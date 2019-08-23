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Кейт Миддлтон экономит на детской одежде

Бюджетные марки копируют вещи любимых брендов герцогини Кембриджской.

Кейт Миддлтон экономит на детской одежде
Кейт Миддлтон не считает нужным тратить баснословные суммы на одежду детей. Фото: instagram.com/kensingtonroyal/

Каждая мама знает, что дети вырастают из одежды очень быстро и что пятна на одежде маленьких непосед неизбежны. Кейт Миддлтон также придерживается такого мнения и в вопросах вещей для принца Джорджа и принцессы Шарлотты проявляет чудеса экономии.

Разумеется, для выхода в свет герцогиня Кэтрин может себе позволить одеть дочь в платье от Marie Chantel за 175 фунтов стерлингов (14 тысяч рублей), но для игр она одевает детей в одежду бюджетных марок.

Так, принца Джорджа даже на день рождения одели в зеленую рубашку поло от H&M за шесть фунтов стерлингов (480 рублей).

К счастью, для тех мам, которые не могут или не хотят тратить огромные суммы на одежду для своих чад, бюджетные марки создают недорогие аналоги известных брендов.

Так, вышеупомянутое платье от Marie Chantel из шифона с цветочным принтом можно найти всего за 14,99 фунтов стерлингов (1200 рублей) у H&M.

Одежда детей Кейт Миддлтон. Скриншот.
Бюджетные марки копируют дорогие аналоги. Скриншот: mariechantal.com/girls/poplin-pintuck-dress-liberty/
Одежда детей Кейт Миддлтон. Скриншот.
Бюджетные марки копируют дорогие аналоги. Скриншот: www2.hm.com/en_gb/productpage.0767119001.html

Закрытый белый купальник с вишенками у OAS стоит 50 фунтов стерлингов (4 000 рублей), а M&S выпустил похожий, но за шесть фунтов стерлингов (480 рублей).

Одежда детей Кейт Миддлтон. Скриншот.
Бюджетные марки копируют дорогие аналоги. Скриншот: www.alexandalexa.com
Одежда детей Кейт Миддлтон. Скриншот.
Бюджетные марки копируют дорогие аналоги. Скриншот: marksandspencer.com

Такая же история и с сарафаном из денима — у Bon Point он стоит 76 фунтов стерлингов (6 100 рублей), а у Next джинсовый аналог — 10 фунтов стерлингов (800 рублей), пишет The Sun.

Одежда детей Кейт Миддлтон. Скриншот.
Бюджетные марки копируют дорогие аналоги. Скриншот: www.alexandalexa.com
Одежда детей Кейт Миддлтон. Скриншот.
Бюджетные марки копируют дорогие аналоги. Скриншот: www2.next.co.uk
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детская модадетская одеждаКейт МиддлтонКейт Миддлтон последние новостипринц Джорджпринцесса Шарлотта

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Кейт Миддлтон экономит на детской одежде
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