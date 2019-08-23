С кумиром: Хилькевич сняла на видео, как T-killah играет с ее дочкой

Анна Хилькевич недавно отпраздновала первый день рождения своей младшей дочки Марии. Поклонники надеялись, что она покажет лицо малышки, когда ей исполнится годик, но актриса не стала торопиться с этим важным шагом. Она лишь показала трогательные кадры из роддома. С появлением второго ребенка девушка стала пользоваться услугами няни и даже отказалась от посиделок с друзьями и походов на вечеринки, чтобы больше времени уделять дочкам.

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Однако, на днях к Анне и ее супругу Артуру Волкову пришли гости. Александр Тарасов, более известный под псевдонимом T-killah, давно общается с актрисой, поэтому заглянул к ней домой. Он этим летом женился на телеведущей Марии Беловой. Однако неизвестно, составила она ему компанию в гостях или нет. Но рэперу не было скучно. В соцсети Хилькевич опубликовала видео, на котором он прыгает с дивана вместе с дочкой девушки Арианной.

Видно было, что Тарасов получает удовольствие от занимательной игры. А наследница актрисы так с ним сдружилась, что даже дала свое имя — хомячок. «Пожалуй, оставлю нашего нового бебиситтера-хомячка тут на память», — написала Анна. Она постоянно смеялась, снимая гостя на видео. «Ребята, у нас дома происходит нечто странное. T-killah с Арианно прыгают на подушки. Что?» — еле сдерживая смех прокомментировала девушка. «Я же попросил на день рождения любимого исполнителя», — пошутил супруг актрисы.

«Пишите в директ, кто хочет няню на час или хомячка», — подыграл рэпер.

Поклонников позабавило домашнее видео. Многие признались, что не отказались бы от такой няни. А некоторых насторожил голос Анны. Они предположили, что звезда позволила себе выпить в тот вечер. «Какая же сладкая малышка», «Очень мило», «Вот это нянь», «Пьяная что ли?» — прокомментировали пост подписчики.

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