ЗВЕЗДЫ

Анфиса Чехова рассказала о ремонте в собственной спальне

Телеведущая перебралась жить в гостиницу.

Анфиса Чехова рассказала о ремонте в собственной спальне
Анфиса Чехова/instagram.com/achekhova/

Старинная поговорка, проверенная опытом и временем, гласит, что невозможно закончить ремонт, его можно только прекратить.

Вот и Анфиса Чехова сообщила в Instagram, что у нее в квартире снова начался ремонт. На этот раз переоборудуется спальня знаменитости.

А поскольку ремонт — дело не быстрое, то теперь, приехав из английской столицы Лондона, телеведущая обнаружила свою спальню абсолютно голой. Никакой мебели, нет даже кровати. Все как всегда, старое уже вынесли, а новое завезти еще не успели.

Пришлось звезде несколько ночей ютиться на узком диванчике. Однако терпение не безгранично, да и высыпаться следует нормально, поэтому она решила перебраться в гостиницу, где намерена жить до возвращения сына из Грузии.

По признанию Чеховой, проживание в гостинице своего любимого родного города, сделала ее жизнь чем-то похожей на веселое приключение.

«Шампанское перед сном, завтрак в постель и центральные московские улочки для послеобеденной прогулки», — поделилась своими ощущениями Анфиса в Instagram.

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Анфиса ЧеховаЛондонтелеведущая

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Анфиса Чехова рассказала о ремонте в собственной спальне
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