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Словно сестры: Кожевникова показала свою моложавую маму

Актриса и ее родительница снялись в яркой фотосессии.

Словно сестры: Кожевникова показала свою моложавую маму
Мария Кожевникова. фото: globallookpress.com

Мария Кожевникова смогла добиться успеха как политический деятель и актриса. Ко всему прочему, она воспитывает троих сыновей: Ивана, Максима и Василия. Малышам артистка старается уделять все свободное время. Этим летом они вместе отдыхают в Испании. Для девушки очень важна семья. Не удивительно, что ее старший сын пошел по стопам своего дедушки Александра Кожевникова и занимается хоккеем.

Мама Марии Маргарита является преподавательницей английского языка. На днях она показала трогательное фото с ней. Снимок был сделан во время празднования дня рождения Василия в июле этого года. Тогда в честь двухлетия мальчика актриса устроила вечеринку на природе в стиле передачи «Джунгли зовут». В кадре Кожевникова в зеленом платье и с заколкой на голове позировала на фоне воздушных шаров. Ее обнимала не менее стильно одетая мама.

«Моя мама не могла позволить мне справлять день рождения вне дома, зато теперь всё, что осталось там, в моем детстве, всё, о чем мечтала маленькая Машенька, я реализовываю для своих сыновей», — поделилась звезда.

Поклонники восхитились не только тем, какой праздник организовала Мария, но и моложавой внешностью ее мамы. «Очень красивая у вас мамочка», «Две красотки! Такая мамочка у вас молоденькая», «Очень красиво. Вы такая молодец, Мария!», «Как сестры, похожи», — прокомментировали пост подписчики. Многие ждут, когда девушка перестанет скрывать лицо Василия. Мальчику уже два года, но артистка не спешит знакомить его с поклонниками.

А вы устраиваете праздники для своих детей?

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Словно сестры: Кожевникова показала свою моложавую маму
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