Татьяна Навка опубликовала фото дочери в образе Русалочки

Семья Нади Песковой отметила пятилетие девочки. Малышка продолжает получать подарки и поздравления. Фигуристка Татьяна Навка опубликовала на своей странице в Instagram фото и видео, на которых Надя предстала в костюме Русалочки.

На фото Надя сидит на шезлонге возле бассейна в голубом костюме для купания в виде облачения Русалки с большой ластой, перчатками в тон и очках для ныряний. Волосы малышки заплетены в тугие косички. Рядом с девочкой восседает мальчик примерно 2-х лет.

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Юного джентльмена Навка в подписи не представила, зато пояснила, что наряд Русалочки Наде на день рождения подарила старшая сестра, 19-летняя Саша Жулина.

«Мечта! Именно она, так или иначе определяет наши действия и желания. Мечты обязательно должны сбываться! Особенно у маленьких ангелочков!»— написала в подписи Навка, пояснив, что Надя давно хотела в подарок такой вот необычный костюм.

На видео, также опубликованном в Сети, 5-летняя Русалочка ныряет в бассейне в обновке. Видно, что на воде и под водой младшая дочь Татьяны чувствует себя уверенно, что и не удивительно. Надя — спортивный ребенок, она занимается фигурным катанием и делает первые успехи на этом поприще.