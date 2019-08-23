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Лидер рейтинга: стало известно, сколько заработал Шнур за год

Гонорары лидера «Ленинграда» с июня прошлого по июнь нынешнего года по подсчетам Forbes превысили 14 миллионов долларов.

Лидер рейтинга: стало известно, сколько заработал Шнур за год
https://www.instagram.com/shnurovs/

Как оказалось, не развод с Матильдой, не новая свадьба Шнурова со светской тусовщицей Ольгой Абрамовой, не пошатнули финансы артиста.

Напротив, Сергей Шнуров в этом году лишь увеличил собственный достаток. И возглавил рейтинг самых богатых российских певцов.

За год артист заработал около 14 млн долларов. При этом, исполнитель не утруждает себя ежедневными концертами и разъездами. Да, и далеко не каждый концертный зал сможет обеспечить его райдер и нешуточный гонорар в 7 миллионов рублей. Одно же новогоднее мероприятие с участием певца стоит организаторам 120 тысяч долларов.

Впрочем, отметили составители рейтинга и тот факт, что бюджет Шнурова значительно вырос с его приходом в «Форт Боярд» в качестве ведущего.

Вторым в списке оказался Филипп Киркоров и, наконец, замыкает тройку лидеров певец Юрий Антонов. Попали в престижный список Forbes и Баста, Стас Михайлов, Николай Басков, Григорий Лепс, Валерий Меладзе, а также Сергей Лазарев.

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Лидер рейтинга: стало известно, сколько заработал Шнур за год
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