ЗВЕЗДЫ

Семейный завтрак: Максим Галкин поделился домашним видео

Выяснилось, что его дочь Лиза предпочитает утром йогурт и поджаренный хлеб.

Семейный завтрак: Максим Галкин поделился домашним видео
Лиза Галкина/instagram.com/maxgalkinru/

В Сети появилось видео, на котором Лиза Галкина завтракает в столовой семейного особняка. Ролик снимает ее папа. Несмотря на ранние часы, Лиза завтракает и общается с Максимом при полном параде.

Волосы аккуратно причесаны на пробор, на девочке надето черно-белое плате в крупный горох. Перед Лизой на столе стоят поджаренный в тостере кусочек белого хлеба, чашка чая и йогурт.

Малышка кокетливо просит папу включить погромче звук телевизора, но тот явно в воспитательных целях предлагает дочери обслужить себя самостоятельно.

Отметим, что как Максим Галкин, так и мама пятилетних Лизы и Гарри Алла Пугачева очень редко проявляют к детям строгость. Практически ни на одном видео, которые родители малышей публикуют в социальных сетях, не наблюдается воспитательного процесса.

Звездные мама и папа гуляют, играют, общаются с наследниками и никогда не ругают их за мелкие провинности.

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Алла Пугачева и Максим ГалкинЛиза ГалкинаМаксим Галкин

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Семейный завтрак: Максим Галкин поделился домашним видео
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