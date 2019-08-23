Семейный завтрак: Максим Галкин поделился домашним видео

Выяснилось, что его дочь Лиза предпочитает утром йогурт и поджаренный хлеб.

В Сети появилось видео, на котором Лиза Галкина завтракает в столовой семейного особняка. Ролик снимает ее папа. Несмотря на ранние часы, Лиза завтракает и общается с Максимом при полном параде.

Волосы аккуратно причесаны на пробор, на девочке надето черно-белое плате в крупный горох. Перед Лизой на столе стоят поджаренный в тостере кусочек белого хлеба, чашка чая и йогурт.

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Малышка кокетливо просит папу включить погромче звук телевизора, но тот явно в воспитательных целях предлагает дочери обслужить себя самостоятельно.

Отметим, что как Максим Галкин, так и мама пятилетних Лизы и Гарри Алла Пугачева очень редко проявляют к детям строгость. Практически ни на одном видео, которые родители малышей публикуют в социальных сетях, не наблюдается воспитательного процесса.

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Звездные мама и папа гуляют, играют, общаются с наследниками и никогда не ругают их за мелкие провинности.