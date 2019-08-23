Крупным планом: Безруков поделился свежим фото трехлетней дочери

Несмотря на плотный рабочий график, актер никогда не забывает об отцовских обязанностях.

На личной страничке в Instagram Сергей Безруков опубликовал свежее фото трехлетней дочери Марии от супруги Анны Матисон. Примечательно, что, как и ведущая программы «Секрет на миллион» Лера Кудрявцева, актер не видит смысла скрывать от прессы и поклонников свою наследницу. При этом личико маленького Степана пара пока еще не показывала. Для дочки артист устроил импровизированную портретную фотосессию, отказавшись от постановочных кадров. Сергей хотел получить «живые» снимки.

«Машенька, эмоции… Моя красавица!! Любовь», — подписал фото дочери актер.

Напомним, что в ноябре сыну Сергея Безрукова и Анны Матисон исполнится годик. Несмотря на загруженный съемочный и репетиционный график, актер не пренебрегает своими отцовскими обязанностями. Так, еще в июле он вместе с женой и детьми навестил родителей, погостив на семейной даче. После чего Анна и Сергей провели летние каникулы в Сочи, взяв с собой в поездку малышей.

«У меня тоже летом будет море!!» — делился с подписчиками супруг Матисон.

Актер редко рассказывает о близких, предпочитая делиться с поклонниками творческими планами и новыми идеями, однако, несмотря на это, он не забывает публиковать в Instagram свежие семейные снимки, показывая наследников.