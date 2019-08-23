«У меня режим постельный»: Сюзанна рассказала о непростой беременности

Певица Сюзанна прославилась после проекта «Артист» на канале «Россия-1», в котором она одержала победу. Позже она стала выступать с группой «Мальбэк» и нашла свою любовь. Вокалист коллектива Роман Варнин, которого также называют так раз Мальбэк, стал ее мужем. Свадьбу влюбленные сыграли через четыре дня после знакомства. Но в октябре прошлого года во время концерта артистка объявила, что разводится со своим избранником. Девушка даже обвинила его в рукоприкладстве.

Примечательно, что спустя несколько месяцев Сюзанна перестала скрывать беременность. При этом до сих пор супруги живут раздельно. Певица поясняла, что им пришлось разъехаться, чтобы сохранить семью. На днях она стала гостьей на передаче «Пятница с Региной». Артистка поведала Регине Тодоренко о том, как протекает ее беременность. По словам девушки, у нее не было токсикоза на ранних сроках, но врач ее предупредил, что у знаменитости будет поздний токсикоз.

Сюзанна до сих пор скрывает пол будущего ребенка, но когда Тодоренко предложила ей выбрать одну из кружек с надписями «девочка» и «мальчик», певица взяла ту, где было написано «девочка». Она призналась, что все вопросы касательно беременности ее вводят в ступор и даже напрягают. Тем ни менее, артистка поведала, что они с Мальбэком решили завести наследника после того, как полтора месяца не общались.

«Я была готова к бракоразводному процессу, была готова подавать заявление в ЗАГС о расторжении брака, а потом мы разок увиделись, пообщались в ресторане», — вспомнила девушка.

Романтическая обстановка в итоге привела к тому, что у ребят вновь вспыхнули чувства.

«Потом мы оказались в гостинице и пили шоты. Это был крепкий алкоголь, у меня же гастрит. А потом так случилось, что я забеременела», — поделилась Сюзанна. После этого она все же подтвердила, что ждет девочку.

«Я ее ношу с собой, взращиваю. Я как Тамагочи, у меня все по часам. В определенное время я должна есть определенные продукты. У меня беременность непростая. У меня режим практически постельный, с замерами сахара и другими анализами», — пояснила девушка.

Певица призналась, что планировала родить ребенка, так как в ее семье у женщин из-за генетической наследственности небольшой репродуктивный срок. Она испытала радость и волнение, когда узнала о беременности. По ее словам, у Романа реакция была странная.

«Он не понимал, что происходит. У него было сначала поведение такое не самое адекватное. Наверное все мужчины пугаются беременности своих девушек, женщин», — предположила Сюзанна.

Девушка пояснила, что сама решила жить раздельно с мужем. По ее словам, так она оградила себя от ненужной информации и лишних стрессов. Артистка отметила, что Роман ей помогает финансово и обеспечивает ей комфортную жизни. «А дальше будет еще интереснее. Появится ребенок», — подчеркнула она.

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