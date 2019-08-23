Тина Канделаки рассказала про свой страшный сон в отпуске

Тина Канделаки, как известно, постоянно занимается спортом, чтобы сохранять стройную фигуру.

Телеведущая опубликовала в Instagram фото, где она стоит на фоне безукоризненно голубого неба и бирюзовом слитном купальнике. На ноге знаменитости красуется большая, но стильная татуировка.

В подписи к фотографии Тина сообщила, что во время отдыха на греческом побережье ей приснился страшный сон, будто она съела мороженое, которое на отдыхе регулярно вкушали ее друзья. По признанию Канделаки, она проснулась в холодном поту, а первой мыслью было, что тренер поймал ее с поличным.⠀

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По ее словам, она действительно каждый день хорошо питается, но не употребляет молоко и сахар. И во время отпуска она на самом деле вкусно ела, но почему тогда приснилось мороженое?

Знаменитость призналась, что наверняка бы ее тренер испытал большое разочарование, случись с ней такой казус в реальности. Ведь следование ЗОЖ — дань уважения его работе. ⠀